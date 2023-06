25.06.2023 ( vor 13 Stunden )



Die Polizei versuchte bereits vorab, die Versammlung zur Pride-Parade in Istanbul zu verhindern. Doch mehrere Hundert Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, bei der es auch zu Festnahmen kam. Die Polizei versuchte bereits vorab, die Versammlung zur Pride-Parade in Istanbul zu verhindern. Doch mehrere Hundert Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, bei der es auch zu Festnahmen kam. 👓 Vollständige Meldung