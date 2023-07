Stefan Alt Die Ossis werden immer bekloppter. Wie braun werden die noch??? FCKNZS. FCKAFD. Erster AfD-Bürgermeister Sachsen-An… https://t.co/bbTSdXtlse vor 21 Minuten Rafael Alberto Martinez RT @handelsblatt: Eine Woche nach dem Wahlsieg in Sonneberg gewinnt die AfD nun in einer Kleinstadt Sachsen-Anhalts. In bundesweiten Umfrag… vor 39 Minuten Beltschazzar RT @handelsblatt: Eine Woche nach dem Wahlsieg in Sonneberg gewinnt die AfD nun in einer Kleinstadt Sachsen-Anhalts. In bundesweiten Umfrag… vor 56 Minuten China ChinaErster AfD-Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz https://t.co/7z4CDxtQ8E vor 1 Stunde U.Fischer AfD: Erster AfD-Bürgermeister Sachsen-Anhalts in Raguhn-Jeßnitz https://t.co/bheQFo5Lxl https://t.co/8boUhJbdf0 vor 2 Stunden Herrjojo RT @AndreaKraljic: Einfach nur hervorragend!!!! Ich freue mich so sehr!! #nurnochAfD 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙🖤❤️💛💙💙💙💙💙💙 https://t.co/cAjQaIVu9H vor 2 Stunden