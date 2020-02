Battery Ventures gründet zwei neue Fonds in Höhe von insgesamt 2 Milliarden Dollar

13.02.2020 ( vor 5 Tagen )



BOSTON & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Battery Ventures, ein globales, technologieorientiertes Investmentunternehmen, hat zwei neue Fonds im Wert von insgesamt 2 BOSTON & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Battery Ventures, ein globales, technologieorientiertes Investmentunternehmen, hat zwei neue Fonds im Wert von insgesamt 2 Milliarden Dollar gegründet, um weiterhin innovative Technologieunternehmen weltweit in verschiedenen Sektoren zu unterstützen. Battery, eine 37 Jahre alte Firma, hat Battery Ventures XIII, einen Investmentfonds im Wert von 1,2 Milliarden Dollar, und Battery Ventures XIII Side Fund, ein Begleitinstrument mit einer Kapitalisierung von 👓 Vollständige Meldung

