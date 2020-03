Cooper Tire Europe wird die Mitgliederversammlung der Rallye-Sprint in Goodwood ausrichten

09.03.2020 ( vor 4 Tagen )



MELKSHAM, UK--(BUSINESS WIRE)--Cooper Tire Europe hat sich mit Goodwood zusammengetan, um bei der 78. Mitgliederversammlung von Goodwood am Wochenende vom 28. bis 29. März einen einzigartigen Rallye-Sprint zu veranstalten. Die zweiteilige Veranstaltung wird formell den Namen "Goodwood Rallye-Sprint Presented by Cooper Tires" erhalten. Cooper hat einen starken Background im Rallye-Wettbewerb und war in drei Jahrzehnten ein wichtiger Zulieferer für mehrere Wald-, Schotter- und Eis-Rallyes sowie h MELKSHAM, UK--(BUSINESS WIRE)--Cooper Tire Europe hat sich mit Goodwood zusammengetan, um bei der 78. Mitgliederversammlung von Goodwood am Wochenende vom 28. bis 29. März einen einzigartigen Rallye-Sprint zu veranstalten. Die zweiteilige Veranstaltung wird formell den Namen "Goodwood Rallye-Sprint Presented by Cooper Tires" erhalten. Cooper hat einen starken Background im Rallye-Wettbewerb und war in drei Jahrzehnten ein wichtiger Zulieferer für mehrere Wald-, Schotter- und Eis-Rallyes sowie h 👓 Vollständige Meldung

