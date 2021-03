Rational AG: 650 Millionen Euro Umsatzerlöse und 16 Prozent EBIT-Marge*

24.03.2021 ( vor 2 Tagen )





24.03.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



*Rational AG: 650



· *650 Millionen Euro Umsatzerlöse - 107 Millionen Euro EBIT*

· *Erfolgreiche Einführung von iCombi und iVario - neue Vertriebswege etabliert*

· *Soziale

· *Leichtes Umsatzwachstum für 2021 und EBIT-Marge auf Vorjahresniveau erwartet*

· *Rückkehr zur Ausschüttungsquote von rund 70 Prozent - 4,80 Euro Dividende vorgeschlagen*



Landsberg am Lech, 24. März 2021 Rational erzielte im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse von 650 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 23 Prozent (Vj. 844 Millionen Euro). Ursache für den Rückgang waren weltweite Corona-



Aufgrund des Umsatzrückgangs stand im Jahr 2020 ein deutlich niedrigeres Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) von 107 Millionen Euro (Vj. 231 Millionen Euro) zu Buche. Durch Minderausgaben beispielsweise für Messen, GarenLive, Reisen, Händler- und Mitarbeiterprämien konnten zwar die operativen Kosten um 10 Prozent zum Vorjahr gesenkt werden, jedoch nicht in gleichem Maße wie die Umsatzerlöse zurückgingen. Die Herstellungskosten waren aufgrund des Produktwechsels und der krisenbedingten Zusatzaufwände auf erhöhtem Niveau. Daraus resultierte eine EBIT-Marge von 16,4 Prozent (Vj. 26,5 Prozent).



*Erfolgreiche Einführung von iCombi und iVario - neue Vertriebswege etabliert*

Ein noch höherer Umsatzrückgang konnte nach Ansicht von Stadelmann durch die komplette Erneuerung beider Gerätegenerationen verhindert werden. "Viele Kunden entscheiden sich trotz der schwierigen Situation aufgrund der vielen Verbesserungen für Investitionen in Geräte der neuen Serie," ist er erfreut. Mit einem Umsatzrückgang von 7 Prozent ist das iVario weniger geschrumpft, was auch darin liegt, dass es in neuen Märkten (u.a. USA,



Auch mit den inzwischen etablierten digitalen Vertriebswegen ist der Vorstandschef zufrieden. In vielen Märkten wurden die virtuellen Vertriebsveranstaltungen sehr gut angenommen.



*Soziale Verantwortung für Mitarbeiter - nur leichter Personalrückgang *

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ist die gruppenweite Zahl der Mitarbeiter leicht auf 2.180 (Vj. 2.258) gesunken. Davon sind mehr als 1.200 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt.

Durch einen Einstellungsstopp und zurückhaltende Nachbesetzung bei Austritten, Abbau von Aushilfen sowie Stellenabbau in besonders stark von der



*Leichtes Umsatzwachstum für 2021 und EBIT-Marge auf Vorjahresniveau erwartet*

Aufgrund der Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen in vielen Ländern bleibt Rational vorsichtig. Als Chancen sieht das Unternehmen die Nachholeffekte der Endkunden in Gastronomie und Hotellerie nach dem



Für das erste Quartal 2021 geht Stadelmann von einem Umsatzminus von knapp 10 Prozent zum Vorjahresvergleichsquartal aus. Dies ist erfreulich, da in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 die Umsätze noch auf dem hohen Vorkrisenniveau waren. Die EBIT-Marge wird im ersten Quartal im Bereich der Ganzjahreserwartung liegen.



Mittel- bis langfristig beurteilt die Unternehmensleitung die Lage von Rational unverändert als sehr gut. Mit einem Abflachen der Corona-Effekte und dem Einsetzen der Wirkung der zahlreichen Finanzhilfen werden sich die Marktumstände normalisieren.



*4,80 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,80 Euro je Aktie bzw. eine Gesamtausschüttung von 54,6 Millionen Euro vor. Daraus resultiert eine Ausschüttungsquote von 68 Prozent des Konzernjahresüberschusses auf Vorkrisenniveau. Die Hauptversammlung 2021 wird erneut virtuell ohne persönliche Teilnahme von Aktionären durchgeführt. Die Einberufung wird in den nächsten Wochen versandt.



Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail:

www.rational-online.com



Redaktionshinweis:

Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit.

*JA 2020* *JA 2019* *Veränderung in Prozent*

*Umsatz* (in Mio. EUR) 649,6 843,6 -23

*EBIT *(in Mio. EUR) 106,8 223,4 -52

*EBIT-Marge *(in Prozent) 16,4 26,5 -

*Ergebnis nach Steuern *(in Mio. EUR) 80,1 171,6 -53

*EPS *(in EUR) 7,04 15,09 -53

--------------------



24.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: RATIONAL AG

Siegfried-Meister-Straße 1

86899 Landsberg am Lech

Deutschland

Telefon: 0049 8191 327 2209

Fax: 0049 8191 327 722209

E-Mail:

Internet: www.rational-online.com

ISIN: DE0007010803

WKN: 701080

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1177548

