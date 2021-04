DATAGROUP SE: Turbo für die IT: Automobilzulieferer HELLA setzt auf DATAGROUP

14.04.2021 ( vor 3 Stunden )





14.04.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Turbo für die IT: Automobilzulieferer HELLA setzt auf DATAGROUP*



*Pliezhausen, 14.04.2021. Der international operierende deutsche Automobilzulieferer HELLA setzt auf den IT-Dienstleister DATAGROUP (WKN A0JC8S). Künftig betreibt DATAGROUP einen Großteil der Data Center Infrastruktur des Unternehmens in der DATAGROUP Private Cloud. *



Im Zuge der Weiterentwicklung der IT-Strategie war HELLA auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner für die Neuordnung und den Betrieb der IT Services im Bereich Data Center. Als einer der führenden Zulieferer der Automobilindustrie stand für HELLA besonders die Sicherheit und Stabilität im Vordergrund: Produktionsausfälle müssen unter allen Umständen vermieden und die hohen Service Level Agreements kontinuierlich eingehalten werden. Der IT-Dienstleister DATAGROUP überzeugte mit seinem CORBOX-



Künftig werden Data Center Leistungen nicht mehr On Premises in den Data Centern von HELLA, sondern aus der Private Cloud von DATAGROUP betrieben respektive der Weg in die Cloud unterstützt. Hierzu zählen Serverinfrastrukturen mit Storage und Backupsystemen sowie dedizierte Server zum Betrieb der kompletten SAP-Systemlandschaft unter Oracle für einen 24x7 Betrieb sowie die Migration der Systeme auf SAP HANA. Um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten ist die Private Cloud von DATAGROUP georedundant und hochverfügbar aufgebaut. Ein umfassendes Backupsystem stellt die Verfügbarkeit der Daten sicher. HELLA beschäftigt rund 36.000 Mitarbeiter an über 125 Standorten in rund 35 Ländern, die zuverlässig auf die Data Center Infrastruktur zugreifen müssen. Die DATAGROUP Data Center sind an den weltweit größten Internetknoten in



"Wir waren auf der Suche nach einem zuverlässigen Dienstleister für eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe, der uns auf dem Weg in die Cloud begleitet. In DATAGROUP haben wir diesen Partner gefunden.", erklärt HELLA CIO Dr. Felix Willing.



"Wir freuen uns sehr, dass HELLA auf DATAGROUP setzt.", erklärt Vorstand Dirk Peters. "Wir konnten mit der hohen Qualität und Flexibilität unserer CORBOX-Services überzeugen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit."



*ÜBER DATAGROUP*



DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Knapp 3.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.



*KONTAKT*



Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

[email protected]

--------------------



14.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1184381

Ende der Mitteilung DGAP News-Service DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges14.04.2021 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Turbo für die IT: Automobilzulieferer HELLA setzt auf DATAGROUP**Pliezhausen, 14.04.2021. Der international operierende deutsche Automobilzulieferer HELLA setzt auf den IT-Dienstleister DATAGROUP (WKN A0JC8S). Künftig betreibt DATAGROUP einen Großteil der Data Center Infrastruktur des Unternehmens in der DATAGROUP Private Cloud. *Im Zuge der Weiterentwicklung der IT-Strategie war HELLA auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner für die Neuordnung und den Betrieb der IT Services im Bereich Data Center. Als einer der führenden Zulieferer der Automobilindustrie stand für HELLA besonders die Sicherheit und Stabilität im Vordergrund: Produktionsausfälle müssen unter allen Umständen vermieden und die hohen Service Level Agreements kontinuierlich eingehalten werden. Der IT-Dienstleister DATAGROUP überzeugte mit seinem CORBOX- Angebot das Unternehmen und gewann die Ausschreibung.Künftig werden Data Center Leistungen nicht mehr On Premises in den Data Centern von HELLA, sondern aus der Private Cloud von DATAGROUP betrieben respektive der Weg in die Cloud unterstützt. Hierzu zählen Serverinfrastrukturen mit Storage und Backupsystemen sowie dedizierte Server zum Betrieb der kompletten SAP-Systemlandschaft unter Oracle für einen 24x7 Betrieb sowie die Migration der Systeme auf SAP HANA. Um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten ist die Private Cloud von DATAGROUP georedundant und hochverfügbar aufgebaut. Ein umfassendes Backupsystem stellt die Verfügbarkeit der Daten sicher. HELLA beschäftigt rund 36.000 Mitarbeiter an über 125 Standorten in rund 35 Ländern, die zuverlässig auf die Data Center Infrastruktur zugreifen müssen. Die DATAGROUP Data Center sind an den weltweit größten Internetknoten in Frankfurt angebunden, was Hochverfügbarkeit Made in Germany ermöglicht."Wir waren auf der Suche nach einem zuverlässigen Dienstleister für eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe, der uns auf dem Weg in die Cloud begleitet. In DATAGROUP haben wir diesen Partner gefunden.", erklärt HELLA CIO Dr. Felix Willing."Wir freuen uns sehr, dass HELLA auf DATAGROUP setzt.", erklärt Vorstand Dirk Peters. "Wir konnten mit der hohen Qualität und Flexibilität unserer CORBOX-Services überzeugen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit."*ÜBER DATAGROUP*DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Knapp 3.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.*KONTAKT*Claudia ErningInvestor RelationsT +49 7127 970-015F +49 7127 970-033--------------------14.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------Sprache: DeutschUnternehmen: DATAGROUP SEWilhelm-Schickard-Str. 772124 PliezhausenDeutschlandTelefon: +49 (0)7127 970 000Fax: +49 (0)7127 970 033Internet: www.datagroup.deISIN: DE000A0JC8S7WKN: A0JC8SIndizes: Scale 30Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; LondonEQS News ID: 1184381Ende der Mitteilung DGAP News-Service 👓 Vollständige Meldung