15.04.2021 ( vor 1 Tag )





15.04.2021 / 11:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CORPORATE NEWS



*Eyemaxx Real Estate AG: Dr. Stefan Karl Zapotocky zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt*



Aschaffenburg, den 15. April 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94; "Eyemaxx") verstärkt den Aufsichtsrat mit einem renommierten, hochkarätigen Finanzexperten. Dr. Stefan Karl Zapotocky (68) wurde gerichtlich bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied bestellt, nachdem Mag. Albrecht Pierer aus dem Gremium ausgeschieden ist. Dr. Zapotocky beabsichtigt zudem, sich auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zur Wahl für den Aufsichtsrat zu stellen. Damit besteht der Eyemaxx-Aufsichtsrat somit künftig wieder aus fünf Personen.



Mit dem ehemaligen Wiener Börse-Vorstand Dr. Zapotocky zieht ein ausgewiesener Bank- und Kapitalmarktexperte in das Aufsichtsratsgremium von Eyemaxx ein. Nach beruflichen Stationen bei der Erste Bank AG, der Österreichischen Länderbank und der Bank



Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx: "Wir freuen uns, mit Dr. Zapotocky einen namhaften Kenner des Kapitalmarkts in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass Herr Dr. Zapotocky wichtige Impulse für die weitere Entwicklung von Eyemaxx liefern kann und freuen uns über seine



*Über die Eyemaxx Real Estate AG:*



Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.



Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 1,4 Mrd. Euro ausgebaut werden.



Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.



Weitere





*Eyemaxx*

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail:

--------------------



15.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG

Weichertstraße 5

63741 Aschaffenburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17

Fax: +49 (6021) 38 669 15

E-Mail:

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A2AAKQ9 ,

WKN: A0V9L9, A1TM2T, A2AAKQ

Börsen: Regulierter Markt in

EQS News ID: 1185260

Ende der Mitteilung DGAP News-Service DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie15.04.2021 / 11:21Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CORPORATE NEWS*Eyemaxx Real Estate AG: Dr. Stefan Karl Zapotocky zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt*Aschaffenburg, den 15. April 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94; "Eyemaxx") verstärkt den Aufsichtsrat mit einem renommierten, hochkarätigen Finanzexperten. Dr. Stefan Karl Zapotocky (68) wurde gerichtlich bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied bestellt, nachdem Mag. Albrecht Pierer aus dem Gremium ausgeschieden ist. Dr. Zapotocky beabsichtigt zudem, sich auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zur Wahl für den Aufsichtsrat zu stellen. Damit besteht der Eyemaxx-Aufsichtsrat somit künftig wieder aus fünf Personen.Mit dem ehemaligen Wiener Börse-Vorstand Dr. Zapotocky zieht ein ausgewiesener Bank- und Kapitalmarktexperte in das Aufsichtsratsgremium von Eyemaxx ein. Nach beruflichen Stationen bei der Erste Bank AG, der Österreichischen Länderbank und der Bank Austria war er von 2000 bis 2006 Co-Vorstandsvorsitzender der Wiener Börse. Im Jahr 2006 gründete er die BAST Unternehmensbeteiligung, bei der er bis 2016 Vorstandsmitglied war. Bei der Sberbank Europe AG war Zapotocky von November 2016 bis Oktober 2019 Vorstandsmitglied. Daneben begleitete er zahlreiche Aufsichtsratspositionen, u. a. bei der Österr. Industrieholding AG. Seit Oktober 2019 ist er Vorstandsvorsitzender der RPR Privatstiftung Wien.Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx: "Wir freuen uns, mit Dr. Zapotocky einen namhaften Kenner des Kapitalmarkts in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass Herr Dr. Zapotocky wichtige Impulse für die weitere Entwicklung von Eyemaxx liefern kann und freuen uns über seine Bereitschaft , unser Unternehmen als Aufsichtsrat zu unterstützen."*Über die Eyemaxx Real Estate AG:*Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 1,4 Mrd. Euro ausgebaut werden.Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com*Eyemaxx*Investor Relations / FinanzpresseAxel Mühlhausedicto GmbHTelefon: +49 69 905505-52E-Mail: [email protected] --------------------15.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Eyemaxx Real Estate AGWeichertstraße 563741 AschaffenburgDeutschlandTelefon: +49 (0) 6021 386 69 17Fax: +49 (6021) 38 669 15E-Mail: [email protected] Internet: www.eyemaxx.comISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A2AAKQ9 ,WKN: A0V9L9, A1TM2T, A2AAKQBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 1185260Ende der Mitteilung DGAP News-Service 👓 Vollständige Meldung