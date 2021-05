q.beyond wird bis 2025 klimaneutral

30.04.2021 ( vor 5 Tagen )





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*q.beyond wird bis 2025



*- CO[2-]Einsparungen vor allem bei Strom, Dienstreisen und Fuhrpark*

*- Erstmals Nachhaltigkeitsbericht nach DNK-Standard veröffentlicht*

*- IT-Services von q.beyond unterstützen nachhaltiges Wirtschaften*



*Köln, 30. April 2021* -* *Der IT-Dienstleister q.beyond will bis zum Jahr 2025 klimaneutral sein. Dazu wird das Unternehmen seine CO[2]-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2019 Schritt für Schritt um insgesamt mindestens 40 % reduzieren, die übrigen Emissionen kompensieren und alle wesentlichen Emissionsquellen zur Bereitstellung seiner IT-Services ausgleichen.



*Schon heute 100 % Ökostrom in den Rechenzentren*



q.beyond-CEO Jürgen



Die Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität wird q.beyond mit CO[2]-Bilanzen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol messen. Die CO[2]-Bilanz ist Bestandteil des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens. Erstmals erfüllt dieser



*Kunden verbessern ihre Klimabilanz mit q.beyond*



Der Nachhaltigkeitsbericht erläutert unter anderem, wie q.beyond Kunden bei der Reduzierung ihres Ressourceneinsatzes unterstützt und so bereits heute nachhaltiges Wirtschaften fördert. So verringert beispielsweise die von q.beyond konzipierte und preisgekrönte Plattform "StoreButler" den Ausschuss im Lebensmittelhandel. Mit dem ebenfalls selbst entwickelten "Edgizer" können Industriebetriebe ihre Maschinen und Anlagen vernetzen, optimiert



CEO Jürgen Hermann ist überzeugt: "Wer den Klimawandel aufhalten und CO[2]-Emissionen reduzieren will, kommt an digitalen Lösungen nicht vorbei. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille und damit unsere Zukunft." Daraus ergebe sich eine doppelte Chance: "Wir können wachsen und gleichzeitig die Umwelt wirksam schützen." 2020 hat das Unternehmen ungeachtet der tiefen Rezession den Umsatz um 13 % auf 143,4 Mio. € gesteigert und einen neuen Rekord beim Auftragseingang erzielt. Für das laufende Jahr plant q.beyond erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum, dann auf 160 bis 170 Mio. €.



*Klimaneutralität eröffnet Wachstumschancen*



Hermann erwartet auch in den kommenden Jahren eine anhaltende Wachstumsdynamik: "Die Coronakrise hat die Digitalisierung enorm beschleunigt. Zugleich wollen Unternehmen die Emissionen entlang ihrer Wertschöpfungskette reduzieren. Das Bekenntnis zur Klimaneutralität und unsere Digitalisierungserfahrung machen uns zu einem idealen Partner für Unternehmen, insbesondere in unseren Fokusbranchen Handel, produzierendes Gewerbe und



Der Nachhaltigkeitsbericht 2020 sowie weitere Informationen sind unter www.qbeyond.de/nachhaltigkeit abrufbar.



Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



*Kontakt*



*q.beyond AG*

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

[email protected]

www.qbeyond.de

--------------------



30.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: q.beyond AG

Mathias-Brüggen-Straße 55

50829 Köln

Deutschland

Telefon: +49-221-669-8724

Fax: +49-221-669-8009

E-Mail:

Internet: www.qbeyond.de

ISIN: DE0005137004

WKN: 513700

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1190651

