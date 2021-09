16.09.2021 ( vor 4 Stunden )





16.09.2021 / 12:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.*



*Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung *



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund" bzw. "Gesellschaft") hat heute eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Insgesamt sollen 18.396.220 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 4,70 je Aktie platziert werden. Die Aktien werden den Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt. Das bedeutet, dass fünf bestehende Aktien zum Bezug einer Neuen Aktie zum Bezugspreis berechtigen.



*Vollplatzierung sichergestellt*



Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt werden, sollen ausgewählten, qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Jegliche neuen Aktien, mit Ausnahme der Aktien, die aufgrund von Festbezugs- und Verpflichtungsvereinbarungen mit bestimmten Aktionären und Investoren zu erwerben sind, und der Aktien, die anderweitig im Rahmen der Privatplatzierung platziert werden, werden von der Emissionsbank mit einer festen Übernahmeverpflichtung zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Preis erworben. Damit ist eine Vollplatzierung bereits jetzt sichergestellt.



*Grundkapital wird sich auf rd. EUR 110,4 Mio. erhöhen*



Nach Eintragung in das Handelsregister wird das Grundkapital von derzeit EUR 92.000.000,00 durch Ausgabe der neuen Aktien um EUR 18.396.220,00 auf EUR 110.396.220,00 erhöht. Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden nun veranlasst und sollen voraussichtlich am 08.10.2021 abgeschlossen sein.



*Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen erwartet*



Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen.



*Stimmen zur Kapitalerhöhung:*



Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung):

"Diese Kapitalerhöhung stellt einen wesentlichen Meilenstein von Borussia Dortmund zur Überwindung der bisherigen wirtschaftlichen Lasten der



Thomas Treß (Geschäftsführer):

"Die durch die Kapitalerhöhung uns zufließende Liquidität kompensiert die bisherigen pandemiebedingten Finanzbelastungen und stärkt unsere Finanzstabilität. Die Sicherstellung der Vollplatzierung zu diesem frühen Zeitpunkt ist zudem Ausdruck des Vertrauens des Kapitalmarktes in unser Unternehmen."



*Wichtige Hinweise*

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Aktien der Gesellschaft in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Entscheidung über den Kauf der Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Gesellschaft (https://aktie.bvb.de) im Bereich "BVB Aktie" kostenlos verfügbar sein.



In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Veröffentlichung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der



Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), oder (ii) vermögende Gesellschaften sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen, oder andere Personen, denen sie ansonsten rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien der Gesellschaft stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Aktien wird nur mit relevanten Personen getroffen. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf auf der Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts nicht handeln oder sich auf diese darauf verlassen.



Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.



Die Emissionsbank handelt ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien der Gesellschaft ("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot wird die Emissionsbank niemanden sonst als seinen Klienten betrachten und ist abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den er seinen Klienten bietet, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.



Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die Emissionsbank irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Dortmund, 16. September 2021



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations --------------------



16.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Rheinlanddamm 207 - 209

44137 Dortmund

Deutschland

Telefon: 0231/ 90 20 - 2746

Fax: 0231/ 90 20 - 852746

E-Mail:

Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de

ISIN: DE0005493092

WKN: 549309

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1233932

