30.10.2021 ( vor 6 Tagen )

ProSieben: Unterföhring (ots) - Da hilft selbst das dickste Fell nicht: In der dritten Show von " The Masked Singer " am Samstag, 30. Oktober 2021, live auf ProSieben, muss der TEDDY eine Pause einlegen. Der TEDDY ist trotz vollständiger Impfung gegen Covid 19 ...