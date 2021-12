Solas OLED reicht Klage wegen Patentverletzung in Bezug auf Nintendo Switch-OLED ein

08.12.2021 ( vor 14 Stunden )



DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Solas OLED Ltd. („Solas"), ein irisches Unternehmen mit Spezialisierung auf patentierte OLED-Technologien, gab heute bekannt, dass es eine Klage gegen Nintendo Co., Ltd., Nintendo of America, Inc. (zusammen „Nintendo") und Samsung Display Co., Ltd. („SDC") eingereicht hat. Solas erhob heute Klage gegen SDC und Nintendo vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den westlichen Bezirk von Texas, die geltend macht, dass das Nintendo Switch-OLED („Switch-OLED") vier