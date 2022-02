Frankfurt/Main (dpa) - Die USA und die EU haben nach Russlands Angriff auf die Ukraine umfangreiche Strafmaßnahmen auf den Weg gebracht. Washington will große...

Russische Milliardäre haben den Einmarsch Russlands in die Ukraine bereits nach einem Tag finanziell deutlich zu spüren bekommen. Einem Bericht zufolge...

Nach dem Angriff auf die Ukraine verkündet US-Präsident Biden neue Sanktionen. Mehrere große Banken sollen keine Geschäfte in US-Dollar mehr abwickeln...

Am Abend spielt der russische Topklub Zenit St. Petersburg in der Europa League. Wer nicht spielt, ist der ukrainische Stammverteidiger. Eine Begründung gibt es...

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine: "ZDF spezial", "Was nun, Frau Baerbock?", "maybrit illner spezial" und erweiterte Nachrichtenausgaben ZDF: Mainz (ots) - Russlands Präsident Putin hat in Europa einen Krieg begonnen. An mehreren Orten in der Ukraine eröffneten russische Truppen das Feuer. Der...

