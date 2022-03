Villeroy & Boch AG: Statement zum Krieg in der Ukraine

07.03.2022 ( vor 1 Stunde )





07.03.2022 / 13:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Villeroy & Boch ist tief bestürzt über den Krieg in der Ukraine und verurteilt die kriegerischen Handlungen der russischen Regierung. Unsere Sorge und unsere Solidarität gelten unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und allen Menschen in der Ukraine. Höchste Priorität haben jetzt der Schutz und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden in der Region, wir unterstützen sie und ihre Familien nach allen Kräften. Wir stehen in Kontakt mit unseren lokalen Mitarbeiter:innen und wichtigsten Kund:innen und hoffen auf eine baldige friedliche Lösung des Konflikts.



Für Russland, Belarus und die Ukraine (< 3 %-Umsatzanteil) besteht aktuell ein Auftragsstopp. Villeroy & Boch lässt hier die Geschäfte bis auf weiteres ruhen und wird die Lage neu bewerten, sobald die Situation es zulässt. Auch die Teilnahme an der russischen Messe "Mosbuild" haben wir abgesagt. Villeroy & Boch betreibt in der Ukraine und in Russland keine Produktionsstätten.



Explizit auf den Ukraine-Krieg zurückzuführende Versorgungsengpässe bzgl. Rohstoffen sehen wir aktuell nicht. Betroffen und besorgt sind wir insbesondere bzgl. Energieversorgung und gestiegener Energie- und Rohstoffpreisen. Wir beziehen unsere Gasversorgung über unsere nationalen Lieferanten und Netzbetreiber, nicht direkt aus Russland.*Ihr Presse-Kontakt:*

Katrin May

Head of Corporate Communications

Tel.: 0 68 64 - 81 27 14

E-Mail:

--------------------



07.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße 1-3

66693 Mettlach

Deutschland

Telefon: +49 (0)6864 81-0

E-Mail:

Internet: www.villeroy-boch.de

ISIN: DE0007657231, DE0007657207

WKN: 765723

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,

EQS News ID: 1296165

Ende der Mitteilung DGAP News-Service DGAP-News: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Sonstiges07.03.2022 / 13:33Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Villeroy & Boch ist tief bestürzt über den Krieg in der Ukraine und verurteilt die kriegerischen Handlungen der russischen Regierung. Unsere Sorge und unsere Solidarität gelten unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und allen Menschen in der Ukraine. Höchste Priorität haben jetzt der Schutz und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden in der Region, wir unterstützen sie und ihre Familien nach allen Kräften. Wir stehen in Kontakt mit unseren lokalen Mitarbeiter:innen und wichtigsten Kund:innen und hoffen auf eine baldige friedliche Lösung des Konflikts.Für Russland, Belarus und die Ukraine (< 3 %-Umsatzanteil) besteht aktuell ein Auftragsstopp. Villeroy & Boch lässt hier die Geschäfte bis auf weiteres ruhen und wird die Lage neu bewerten, sobald die Situation es zulässt. Auch die Teilnahme an der russischen Messe "Mosbuild" haben wir abgesagt. Villeroy & Boch betreibt in der Ukraine und in Russland keine Produktionsstätten.Explizit auf den Ukraine-Krieg zurückzuführende Versorgungsengpässe bzgl. Rohstoffen sehen wir aktuell nicht. Betroffen und besorgt sind wir insbesondere bzgl. Energieversorgung und gestiegener Energie- und Rohstoffpreisen. Wir beziehen unsere Gasversorgung über unsere nationalen Lieferanten und Netzbetreiber, nicht direkt aus Russland.*Ihr Presse-Kontakt:*Katrin MayHead of Corporate CommunicationsTel.: 0 68 64 - 81 27 14E-Mail: [email protected] --------------------07.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Villeroy & Boch AGSaaruferstraße 1-366693 MettlachDeutschlandTelefon: +49 (0)6864 81-0E-Mail: [email protected] Internet: www.villeroy-boch.deISIN: DE0007657231, DE0007657207WKN: 765723Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart , Tradegate ExchangeEQS News ID: 1296165Ende der Mitteilung DGAP News-Service 👓 Vollständige Meldung