Situation der Silicon Valley Bank – keine Sorge bei der Varengold Bank

Ende der Mitteilung EQS News-Service EQS-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): SonstigesSituation der Silicon Valley Bank – keine Sorge bei der Varengold Bank14.03.2023 / 10:57 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Hamburg, 14.03.2023* – Die Varengold Bank AG verfolgt selbstverständlich die aktuellen Geschehnisse rund um die Silicon Valley Bank und ist dabei vermehrt Nachfragen aus Geschäfts- und Aktionärskreisen ausgesetzt. Weder die Varengold Bank selbst noch deren Kund*innen sind von den Ereignissen direkt betroffen. Im Sinne ihres Selbstverständnisses als Partner der Fintechs bietet die Varengold Bank den Unternehmen ihre kurzfristige Unterstützung an, die aufgrund von Schwierigkeiten mit ihren derzeitigen Bankpartnern in unverschuldete Probleme gekommen sind, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.*Über die Varengold Bank AG*Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank eine Niederlassung in Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Commercial Banking (Transaction Banking). Im Marketplace Banking liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit mit europäischen Fintechs, insbesondere Kreditplattformen. Das Leistungsportfolio der Varengold Bank umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten / Banking-as-a-Service (Baas) und internationale Zahlungsverkehrsleistungen sowie Trade Finance. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/.*Disclaimer*Vorbehalt bei Zukunftsaussagen / Keine Pflicht zur AktualisierungDiese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung , die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.HinweisBei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Varengold Bank AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.Kontakt:Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development) --------------------14.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Varengold Bank AGGroße Elbstraße 3922767 HamburgDeutschlandTelefon: +49 (0)40 / 668649-0Fax: +49 (0)40 / 668649-49E-Mail: [email protected] Internet: www.varengold.deISIN: DE0005479307WKN: 547930Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 1582027Ende der Mitteilung EQS News-Service 👓 Vollständige Meldung