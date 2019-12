17.12.2019 ( vor 19 Stunden )



Trauer um die Stimme von Radio 21: Matthias "Matze" Kay ist tot. Der Radiomoderator ist im Alter von 50 Jahren überraschend gestorben. Er war von Anfang an mit dabei, zählte zu den ersten Moderatoren von Radio 21. Jetzt ist Matthias Kay tot. Wie der Sender berichtet, ist der Nachrichtensprecher am D Trauer um die Stimme von Radio 21: Matthias "Matze" Kay ist tot. Der Radiomoderator ist im Alter von 50 Jahren überraschend gestorben. Er war von Anfang an mit dabei, zählte zu den ersten Moderatoren von Radio 21. Jetzt ist Matthias Kay tot. Wie der Sender berichtet, ist der Nachrichtensprecher am D 👓 Vollständige Meldung