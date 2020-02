Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 2 Wochen



Michael Wendler kündigt auf Instagram sein neues Album an 01:02 Michael Wendler hat auf Instagram sein neues Album angekündigt und will endlich wieder mit Musik in die Schlagzeilen kommen. Einer freut sich anscheinend besonders auf das neue Werk: Sido, der den Beitrag kommentierte. Details gibt es hier dazu.