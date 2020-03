27.02.2020 ( vor 4 Tagen )



Oliver Pocher und Michael Wendler treten in einem Live-Duell im TV gegeneinander an. Der Comedian schwingt nun vor der Fernsehshow große Sprüche. Vor rund zwei Jahren sind Oliver Pocher und Michael Wendler in der RTL-Show "Stars im Spiegel" aufeinandergetroffen. "Das war das letzte Mal, dass ich ih 👓 Vollständige Meldung