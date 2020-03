02.03.2020 ( vor 3 Tagen )



Fler drohte einer Feministin und einem Komiker im Netz. RTL setzte daraufhin ein Team auf den Rapper an. Der prügelte den Fler drohte einer Feministin und einem Komiker im Netz. RTL setzte daraufhin ein Team auf den Rapper an. Der prügelte den Kameramann offenbar krankenhausreif. Am Wochenende ging die Initiative #unhatewomen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes online. In einem Video wird auf frauenfeindliche 👓 Vollständige Meldung