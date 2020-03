02.03.2020 ( vor 11 Stunden )

Fler drohte einer Feministin und einem Komiker im Netz. RTL setzte daraufhin ein Team auf den Rapper an. Der prügelte den Kameramann offenbar krankenhausreif. Am Wochenende ging die Initiative #unhatewomen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes online. In einem Video wird auf frauenfeindliche