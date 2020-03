München: Cathy Hummels warnt vor einem "Messerstecher"

17.03.2020 ( vor 6 Tagen )



Cathy Hummels ist Zeugin eines Überfalls in München geworden. Sie warnt auf Instagram: Der Täter habe es auf Frauen abgesehen und er wurde noch nicht gefasst. Am Montagabend ging Cathy Hummels gegen 19.30 Uhr mit ihrem Sohn im Herzogpark in München spazieren. So erzählt es die Influencerin am he Cathy Hummels ist Zeugin eines Überfalls in München geworden. Sie warnt auf Instagram: Der Täter habe es auf Frauen abgesehen und er wurde noch nicht gefasst. Am Montagabend ging Cathy Hummels gegen 19.30 Uhr mit ihrem Sohn im Herzogpark in München spazieren. So erzählt es die Influencerin am he 👓 Vollständige Meldung