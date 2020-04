31.03.2020 ( vor 4 Tagen )



Désirée Nick ist bekannt für ihre spitze Zunge. Jetzt kritisiert die Entertainerin erneut scharf. Sie erklärt t-online.de, warum die Älteren TV-Shows rocken und die Jüngeren zu nichts zu gebrauchen sind. Stil, Traumkörper, Modebewusstsein – so würde die Künstlerin Désirée Nick ihr Äußeres wohl am eh Désirée Nick ist bekannt für ihre spitze Zunge. Jetzt kritisiert die Entertainerin erneut scharf. Sie erklärt t-online.de, warum die Älteren TV-Shows rocken und die Jüngeren zu nichts zu gebrauchen sind. Stil, Traumkörper, Modebewusstsein – so würde die Künstlerin Désirée Nick ihr Äußeres wohl am eh 👓 Vollständige Meldung