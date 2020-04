09.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Vom Nachwuchsstar zur wandelbaren Schauspielerin: Kristen Stewart hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. In den vergangenen Jahren stellte sie ihre Vielseitigkeit optisch und auf der Leinwand unter Beweis. Am Donnerstag, den 9. April, wird Schauspielerin Kristen Stewart 30 Jahre alt. Die dreit Vom Nachwuchsstar zur wandelbaren Schauspielerin: Kristen Stewart hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. In den vergangenen Jahren stellte sie ihre Vielseitigkeit optisch und auf der Leinwand unter Beweis. Am Donnerstag, den 9. April, wird Schauspielerin Kristen Stewart 30 Jahre alt. Die dreit 👓 Vollständige Meldung