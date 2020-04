Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Heiratsantrag von Michael Wendler: SO reagiert Ex Claudia Norberg 01:20 Michael Wendler will seine Freundin Laura Müller zur Ehefrau nehmen und machte ihr jetzt endlich den lang erwarteten Antrag. Nach der Bekanntgabe der Verlobung reagierte auch die Ex des Schlagerstars, Claudia Norberg. Details dazu gibt’s hier.