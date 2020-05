28.04.2020 ( vor 5 Tagen )



Andrea Kiewel will die Andrea Kiewel will die Männer endlich verstehen. Der "Fernsehgarten"-Moderatorin brennen so viele Fragen auf der Seele. In einem Livestream auf Instagram hat ihr Hans Sigl nun Antworten gegeben. Schauspieler Hans Sigl nutzt die Corona-Zeit für Instagram-Livestreams mit diversen Promis. Am Montagaben 👓 Vollständige Meldung