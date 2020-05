06.05.2020 ( vor 2 Tagen )

London (dpa) - Die britische Sängerin Adele ("Rolling In The Deep") hat Fans und Kollegen am Mittwoch mit einem neuen Look überrascht. Einen Tag nach ihrem 32. Geburtstag veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin ein Foto, auf dem sie sich gertenschlank präsentierte. "Danke für die Geburtstags