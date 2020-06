Twitter Reini RT @Wanda_Mueller: Anonymer Brief eines Pädophilen schockiert Amira Pocher https://t.co/txU3UsoSNE via @TOnline_News vor 3 Tagen Brat-A-Rat RT @TGRuediger: Anonymer Brief eines Pädophilen schockiert Amira Pocher. Das tatsächlich auch normale Bilder von Kindern Täter ansprechen k… vor 4 Tagen Thomas Knorra #FightEveryCrisis RT @TGRuediger: Anonymer Brief eines Pädophilen schockiert Amira Pocher. Das tatsächlich auch normale Bilder von Kindern Täter ansprechen k… vor 4 Tagen Teich Anonymer Brief eines Pädophilen schockiert Amira Pocher https://t.co/nMZtFRN90I vor 5 Tagen Beate Biundo RT @TGRuediger: Anonymer Brief eines Pädophilen schockiert Amira Pocher. Das tatsächlich auch normale Bilder von Kindern Täter ansprechen k… vor 6 Tagen SG Respekt 🏘️🚓🚒🚑 RT @TGRuediger: Anonymer Brief eines Pädophilen schockiert Amira Pocher. Das tatsächlich auch normale Bilder von Kindern Täter ansprechen k… vor 6 Tagen