14.06.2020 ( vor 3 Tagen )

Sushant Singh Rajput ist tot. Der indische Schauspieler wurde leblos in seiner Wohnung in Mumbai aufgefunden. Er spielte in mehreren Bollywood-Filmen mit. Am Sonntag wurde Sushant Singh Rajput tot in seiner Wohnung in Mumbai gefunden. Der erst 34-jährige Bollywood-Schauspieler aus Indien soll si