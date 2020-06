18.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Drei Frauen werfen Danny Masterson sexuelle Übergriffe vor, die sich in seinem Haus in Hollywood ereignet haben sollen. Bei einem Schuldspruch könnte dem Schauspieler eine lebenslängliche Haftstrafe drohen. Der US-Schauspieler Danny Masterson ist in Los Angeles wegen Vergewaltigung angeklagt worden.