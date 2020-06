22.06.2020 ( vor 6 Stunden )



Hamburg (dpa) - Der Hamburger Regisseur Fatih Akin war in diesem Sommer zum ersten Mal in seinem Leben in einem Autokino. "Ich war nur einmal im Autokino. Und zwar, vorletzte Woche als ich meinen Film "Soul Kitchen" hier vorgestellt habe", sagte der 46-Jährige am Sonntag in Hamburg, bevor sein Film Hamburg (dpa) - Der Hamburger Regisseur Fatih Akin war in diesem Sommer zum ersten Mal in seinem Leben in einem Autokino. "Ich war nur einmal im Autokino. Und zwar, vorletzte Woche als ich meinen Film "Soul Kitchen" hier vorgestellt habe", sagte der 46-Jährige am Sonntag in Hamburg, bevor sein Film 👓 Vollständige Meldung