Sean Connery verkauft seine Luxus-Villa für 30 Millionen Euro

24.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Bond-Legende Sean Connery verkauft sein Feriendomizil an der Küste Südfrankreichs. In der 1000-Quadratmeter-Villa drehte der Schauspieler seinen letzten 007-Film – doch spektakulär sind vor allem die Bilder. Mit dem Verkauf dieser Traumvilla wird der Filmtitel "Sag niemals nie" 37 Jahre nach dem Fil Bond-Legende Sean Connery verkauft sein Feriendomizil an der Küste Südfrankreichs. In der 1000-Quadratmeter-Villa drehte der Schauspieler seinen letzten 007-Film – doch spektakulär sind vor allem die Bilder. Mit dem Verkauf dieser Traumvilla wird der Filmtitel "Sag niemals nie" 37 Jahre nach dem Fil 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Art Noir Sean Connery verkauft seine Luxus-Villa für 30 Millionen Euro https://t.co/qBQqFNl4IA via @TOnline_News vor 2 Stunden News-Blog Sean Connery verkauft seine Luxus-Villa für 30 Millionen Euro https://t.co/fIzVXhTJ21 vor 3 Stunden Dina Diese Luxus-Villa verkauft Sean Connery für 30 Millionen Euro https://t.co/8PGDIpP0Mr vor 3 Stunden