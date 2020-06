30.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Trauer um Linda Cristal. Die argentinische Schauspielerin, die in zahlreichen Westernfilmen und -serien zu sehen war, ist gestorben. Sie wurde 89 Jahre alt. Linda Cristal ist mit 89 Jahren gestorben. Dies bestätigt ihr Sohn Jordan Wexler der "New York Times". Demnach sei sie am Samstag in ihrem Haus