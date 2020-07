06.07.2020 ( vor 8 Stunden )

Der Schauspieler Tilo Prückner ist tot. Er starb am Donnerstag in Berlin im Alter von 79 Jahren, wie seine Agentin der dpa am Montag unter Berufung auf die Familie sagte. Tilo Prückner spielte nach seiner Karriere am Theater auch in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen mit. Seit 2003 war er in