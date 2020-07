07.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Das nächste "Love Island"-Baby ist unterwegs: Yasin und Samira werden ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der RTLzwei-Kuppelshow zum ersten Mal Eltern. Es ist eine Liebe auf der Überholspur: Im Sommer 2019 verliebte sich Samira auf " Love Island" Hals über Kopf in Yasin. Der zögerte zunächst, ließ die Das nächste "Love Island"-Baby ist unterwegs: Yasin und Samira werden ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der RTLzwei-Kuppelshow zum ersten Mal Eltern. Es ist eine Liebe auf der Überholspur: Im Sommer 2019 verliebte sich Samira auf " Love Island" Hals über Kopf in Yasin. Der zögerte zunächst, ließ die 👓 Vollständige Meldung