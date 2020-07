13.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Benjamin Keough, der Enkel von Elvis Presley, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Seine Mutter Lisa Marie Presley sei "völlig gebrochen, untröstlich und am Benjamin Keough, der Enkel von Elvis Presley, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Seine Mutter Lisa Marie Presley sei "völlig gebrochen, untröstlich und am Boden zerstört", heißt es in einem Statement. Lisa Marie Presley trauert um ihren Sohn Benjamin Keough. Wie das US-Promiportal "TMZ" unter Ber 👓 Vollständige Meldung