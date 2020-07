Sohn sah Naya Rivera "unter der Wasseroberfläche verschwinden"

14.07.2020 ( vor 3 Stunden )

Nach dem Tod von Naya Rivera werden neue Details zum Ertrinken bekannt. Demnach habe sie "genug Energie" gehabt, um ihren Sohn auf das Boot zu bringen, aber "nicht genug, um sich selbst zu retten". Die Polizei bestätigte den Tod von Naya Rivera am frühen Montagabend, nachdem ihre Leiche in einem See