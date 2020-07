21.07.2020 ( vor 7 Stunden )



London (dpa) - Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood hat am Dienstag in einem riesigen Vogelkäfig vor einem Londoner Gericht die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange gefordert. "Ich bin Julian Assange" stand auf dem Käfig, in dem die 79-Jährige im knallgelben Outfit saß, um eine London (dpa) - Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood hat am Dienstag in einem riesigen Vogelkäfig vor einem Londoner Gericht die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange gefordert. "Ich bin Julian Assange" stand auf dem Käfig, in dem die 79-Jährige im knallgelben Outfit saß, um eine 👓 Vollständige Meldung