Klaus Prehn Trepte wurde 70 Jahre alt. https://t.co/B8dpQpUY9S via @focusonline Die wirklichen Guten verlassem uns früher als das Fallobst!! Moin Moin vor 3 Stunden #Sozis aus #Mueggelheim RT @HeiseThomas: Stephan Trepte (†70): DDR-Kultband Electra – Sänger ist tot https://t.co/RNpyMD6Q6l via @TOnline_News vor 5 Stunden Art Noir Stephan Trepte (†70): Sänger von DDR-Kultband Electra ist tot https://t.co/hZcjkTs116 via @TOnline_News vor 7 Stunden TomB2 RT @zeitonline: Der Song "Tritt ein in den Dom" wurde in der DDR als Werbung für die Kirche interpretiert und kaum offiziell gespielt. Sein… vor 8 Stunden sonny 🏡 RT @focusonline: +++ Trauer um Stephan Trepte: Sänger der Ost-Kultband Electra mit 70 Jahren gestorben +++ https://t.co/I9cWgNnrAi vor 10 Stunden Kulturmensch RT @zeitonline: Der Song "Tritt ein in den Dom" wurde in der DDR als Werbung für die Kirche interpretiert und kaum offiziell gespielt. Sein… vor 11 Stunden