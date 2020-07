Schwangere Vanessa Morgan: Ehemann reicht Scheidung ein

28.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Gerade erst hatte Vanessa Morgan bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Jetzt folgt eine weniger schöne Nachricht rund um den Netflix-Star. Ehemann Michael Kopech hat die Scheidung eingereicht. Lange hatte Vanessa Morgan überlegt, ob sie mit der Neuigkeit über ihre Schwangerschaft in die Öffentli Gerade erst hatte Vanessa Morgan bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Jetzt folgt eine weniger schöne Nachricht rund um den Netflix-Star. Ehemann Michael Kopech hat die Scheidung eingereicht. Lange hatte Vanessa Morgan überlegt, ob sie mit der Neuigkeit über ihre Schwangerschaft in die Öffentli 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 28 Minuten



„Riverdale“-Star Vanessa Morgan: Trennung von Ehemann! 01:18 Vanessa Morgan gab erst vor wenigen Tagen die süße Baby-News bekannt, nun folgt eine wahre Schock-Nachricht: Ihr Ehemann hat die Scheidung eingereicht.

Twitter Dina Schwangere Vanessa Morgan: Ehemann reicht Scheidung ein https://t.co/tPTMPOtjs3 vor 20 Minuten News-Blog Schwangere Vanessa Morgan: Ehemann reicht Scheidung ein https://t.co/pppYb8eKpw vor 2 Stunden