16.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Ash Christian ist tot. Der mit einem Emmy ausgezeichnete Produzent und Seriendarsteller starb im Alter von 35 Jahren. Produzent, Filmemacher und Seriendarsteller Ash Christian ist am vergangenen Donnerstag (13. August) in Puerto Vallarta, Mexico gestorben. Sein Tod wurde erst jetzt bekannt. Laut dem Ash Christian ist tot. Der mit einem Emmy ausgezeichnete Produzent und Seriendarsteller starb im Alter von 35 Jahren. Produzent, Filmemacher und Seriendarsteller Ash Christian ist am vergangenen Donnerstag (13. August) in Puerto Vallarta, Mexico gestorben. Sein Tod wurde erst jetzt bekannt. Laut dem 👓 Vollständige Meldung