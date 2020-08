Nadja Abd el Farrag: Diesen neuen Job hat sich Naddel geschnappt

17.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Gute Nachrichten für Naddel: Nadja Abd el Farrag hat einen neuen Job an Land gezogen. Das TV-Gesicht wird zur Markenbotschafterin. Die Ex von Dieter Bohlen machte vor einiger Zeit Schlagzeilen durch mehrere Tiefschläge beruflicher wie privater Natur. Mittlerweile kämpft sich Nadja Abd el Farrag imme Gute Nachrichten für Naddel: Nadja Abd el Farrag hat einen neuen Job an Land gezogen. Das TV-Gesicht wird zur Markenbotschafterin. Die Ex von Dieter Bohlen machte vor einiger Zeit Schlagzeilen durch mehrere Tiefschläge beruflicher wie privater Natur. Mittlerweile kämpft sich Nadja Abd el Farrag imme 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Dina Nadja Abd el Farrag hat einen neuen Job https://t.co/jME59idkr2 vor 2 Stunden