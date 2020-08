"Wunderschönes Vorbild" - Herzogin Meghan: Harry ist als Feminist Vorbild für Sohn

27.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Los Angeles (dpa) - Herzogin Meghan (39) ist nach eigener Aussage stolz darauf, dass ihr Ehemann Prinz Harry (35) als Feminist ein Vorbild für den gemeinsamen Sohn Archie (1) abgibt. Harry bezeichne sich selbst als Feminist, sagte die Herzogin bei einem als Video veröffentlichten Gespräch mit der US Los Angeles (dpa) - Herzogin Meghan (39) ist nach eigener Aussage stolz darauf, dass ihr Ehemann Prinz Harry (35) als Feminist ein Vorbild für den gemeinsamen Sohn Archie (1) abgibt. Harry bezeichne sich selbst als Feminist, sagte die Herzogin bei einem als Video veröffentlichten Gespräch mit der US 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Ähnliche Nachrichten Herzogin Meghan: Harry ist Feminist und Vorbild für Archie Herzogin Meghan sprach in einem Videogespräch darüber, dass man sich nicht dafür schämen muss, sich für fundamentale Menschenrechte für alle einzusetzen -...

DiePresse.com vor 2 Stunden - Oesterreich Auch berichtet bei • stern.de



Twitter News-Blog “Wunderschönes Vorbild” – Herzogin Meghan: Harry ist als Feminist Vorbild für Sohn https://t.co/n37j13C03n vor 4 Stunden