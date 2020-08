29.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Seit vier Jahren war er an Krebs erkrankt, jetzt ist der " Seit vier Jahren war er an Krebs erkrankt, jetzt ist der " Black Panther "-Hauptdarsteller Chadwick Boseman gestorben . Der Marvel-Star wurde nur 43 Jahre alt. Der US- Schauspieler Chadwick Boseman, Hauptdarsteller in dem erfolgreichen Superhelden-Film "Black Panther", ist gestorben. Er erlag im Alter v 👓 Vollständige Meldung