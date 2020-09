Norbert Blüms Witwe: "Innerhalb von vier Minuten war es vorbei"

03.09.2020 ( vor 10 Stunden )



Im April ist CDU-Politiker Norbert Blüm gestorben. Etwas mehr als vier Monate später spricht seine Witwe Marita Blüm nun erstmals über den überraschenden Tod ihres Ehemanns. Der langjährige frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ( CDU) ist nach den Worten seiner Witwe am 23. April ganz plötzlich Im April ist CDU-Politiker Norbert Blüm gestorben. Etwas mehr als vier Monate später spricht seine Witwe Marita Blüm nun erstmals über den überraschenden Tod ihres Ehemanns. Der langjährige frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ( CDU) ist nach den Worten seiner Witwe am 23. April ganz plötzlich 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Sylvia 😷 🏡 Gohsrich Hach... Er fehlt. Norbert Blüms Witwe: "Innerhalb von vier Minuten war es vorbei" https://t.co/j1qnmdod3B via @TOnline_News vor 4 Stunden