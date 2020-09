11.09.2020 ( vor 2 Tagen )



Im Oktober 2017 gaben Maite Kelly und Florent Raimond völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Jetzt, drei Jahre später, erwartet der Ex-Mann der Schlagersängerin mit seiner neuen Freundin Nachwuchs. Zwölf Jahre waren sie ein Paar. In einem offenen Brief erklärten Maite Kelly und Florent Raimond i Im Oktober 2017 gaben Maite Kelly und Florent Raimond völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Jetzt, drei Jahre später, erwartet der Ex-Mann der Schlagersängerin mit seiner neuen Freundin Nachwuchs. Zwölf Jahre waren sie ein Paar. In einem offenen Brief erklärten Maite Kelly und Florent Raimond i 👓 Vollständige Meldung