Eine Biografie über Karl Lagerfeld bringt neue Erkenntnisse über die Vergangenheit seiner Eltern. Beide waren Mitglied in der NSDAP. Die Eltern des verstorbenen Stardesigners Karl Lagerfeld waren in der NSDAP. Das belegen neu entdeckte Dokumente, wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" in e