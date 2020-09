23.09.2020 ( vor 14 Stunden )



Juliette Gréco ist tot. Das teilte ihre Familie am Mittwochabend mit. Die berühmte französische Chanson-Sängerin wurde 93 Jahre alt. Die französische Chansonsängerin Juliette Gréco ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie sei in ihrem Haus in Ramatuelle in Südfrankreich im Kreis ihrer Juliette Gréco ist tot. Das teilte ihre Familie am Mittwochabend mit. Die berühmte französische Chanson-Sängerin wurde 93 Jahre alt. Die französische Chansonsängerin Juliette Gréco ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie sei in ihrem Haus in Ramatuelle in Südfrankreich im Kreis ihrer 👓 Vollständige Meldung