29.09.2020 ( vor 8 Stunden )



Gerade erst gaben sich Sylvie Meis und Niclas Castello in Florenz das Jawort. Seitdem genießt das Paar seine Flitterwochen. Fans lässt die Niederländerin daran teilhaben, doch die stören sich an einem Detail. Tolles Essen, traumhafte Kulissen, felsige Strände, romantische Gassen und ganz viel Liebe: Gerade erst gaben sich Sylvie Meis und Niclas Castello in Florenz das Jawort. Seitdem genießt das Paar seine Flitterwochen. Fans lässt die Niederländerin daran teilhaben, doch die stören sich an einem Detail. Tolles Essen, traumhafte Kulissen, felsige Strände, romantische Gassen und ganz viel Liebe: 👓 Vollständige Meldung