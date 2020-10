Eddie Van Halen (†65): Musik-Legende stirbt an lanjähriger Krebserkrankung

BOP 🦁 RT @swr3: Anfang der 1980er Jahre wollte jeder Hobby-Rock-Gitarrist so spielen können wie #EddieVanHalen: so schnell, so fesselnd, so melod… vor 9 Stunden Cats & Drums RT @derspiegel: Der Gitarrist Eddie Van Halen, Gründungsmitglied der US-Rockband Van Halen, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das gab s… vor 11 Stunden MehrMeer RT @swr3: Anfang der 1980er Jahre wollte jeder Hobby-Rock-Gitarrist so spielen können wie #EddieVanHalen: so schnell, so fesselnd, so melod… vor 12 Stunden Harald Rothe RT @swr3: Anfang der 1980er Jahre wollte jeder Hobby-Rock-Gitarrist so spielen können wie #EddieVanHalen: so schnell, so fesselnd, so melod… vor 14 Stunden NachTwit Musik-Legende Eddie Van Halen ist gestorben https://t.co/iLywHDUfei via @TOnline_News vor 14 Stunden Roly RT @sternde: "Mein Herz ist gebrochen und ich glaube nicht, dass ich mich von diesem Verlust jemals wieder vollständig erholen kann." https… vor 14 Stunden