vscbasket Top story: Fans sind besorgt - jetzt postet Laura Müller erstes Video nach Wendler-Eklat - Musik - FOCUS Online… https://t.co/troxflRnlp vor 31 Minuten Hermann der Hesse RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/BZ1EKbJrKg Wendler: Trump Plakat in seinem Garten, an seinem Wagen prangt ein Trumpfoto.... Sein Manager… vor 2 Stunden Susanne Sch.-Lat. RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/BZ1EKbJrKg Wendler: Trump Plakat in seinem Garten, an seinem Wagen prangt ein Trumpfoto.... Sein Manager… vor 3 Stunden iss logisch 💙🇩🇪🇦🇹🇨🇭🇺🇸🇬🇧🇬🇷🇸🇪👍 RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/BZ1EKbJrKg Wendler: Trump Plakat in seinem Garten, an seinem Wagen prangt ein Trumpfoto.... Sein Manager… vor 4 Stunden ⛽ Dialogverweigerer RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/BZ1EKbJrKg Wendler: Trump Plakat in seinem Garten, an seinem Wagen prangt ein Trumpfoto.... Sein Manager… vor 4 Stunden