Rockmusiker Spencer Davis starb am Montag im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie sein Agent am Dienstag bestätigte. Der walisische Rockmusiker Spencer Davis ist tot . Er starb am 19. Oktober in einem Krankenhaus an den Folgen einer Lungenentzündung. Das bestätigte sein Agent



Ähnliche Nachrichten Rockband-Gründer Spencer Davis gestorben Mit Songs wie "Keep On Running", "Somebody Help Me", "I'm a Man" oder "Gimme Some Lovin'" feierte die Spencer Davis Group vor allem in den 60er Jahren...

